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fcinter1908 nazionali Mondiali, nella notte la vittoria dell’Egitto che vola in testa. Capo Verde stupisce ancora
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Mondiali, nella notte la vittoria dell’Egitto che vola in testa. Capo Verde stupisce ancora
Si sono giocate due gare: l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda passando in testa al suo girone. Pareggio per Capo Verde con l'Uruguay
Due gare dei Mondiali sono state giocate nella notte. Nella sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto la spuntano gli africani che vincono 3-1 e si piazzano in testa al girone con 4 punti davanti a Iran e Belgio con 2 punti.
Nell'altra sfida tra Uruguay e Capo Verde finisce 2-2. Dopo il pareggio con la Spagna Capo Verde stupisce ancora e guadagna un altro punto. Si giocherà tutto nell'ultimo turno.
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