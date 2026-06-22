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fcinter1908 nazionali Mondiali, nella notte la vittoria dell’Egitto che vola in testa. Capo Verde stupisce ancora

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Mondiali, nella notte la vittoria dell’Egitto che vola in testa. Capo Verde stupisce ancora

Mondiali, nella notte la vittoria dell’Egitto che vola in testa. Capo Verde stupisce ancora - immagine 1
Si sono giocate due gare: l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda passando in testa al suo girone. Pareggio per Capo Verde con l'Uruguay
Andrea Della Sala Redattore 

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Due gare dei Mondiali sono state giocate nella notte. Nella sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto la spuntano gli africani che vincono 3-1 e si piazzano in testa al girone con 4 punti davanti a Iran e Belgio con 2 punti.

Nell'altra sfida tra Uruguay e Capo Verde finisce 2-2. Dopo il pareggio con la Spagna Capo Verde stupisce ancora e guadagna un altro punto. Si giocherà tutto nell'ultimo turno.

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