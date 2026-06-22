Si sono giocate due gare: l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda passando in testa al suo girone. Pareggio per Capo Verde con l'Uruguay

Due gare dei Mondiali sono state giocate nella notte. Nella sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto la spuntano gli africani che vincono 3-1 e si piazzano in testa al girone con 4 punti davanti a Iran e Belgio con 2 punti.