Il presidente della FIGC è tornato a parlare della scelta del direttore tecnico con il quale dice di voler scegliere il prossimo allenatore della Nazionale italiana

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio - 10:50

"Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme". Giovanni Malagò, presidente della Figc, a Rai Radio1 ha parlato della scelta del direttore tecnico e del ct della Nazionale.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l'allenatore. Lancetta più spostata verso Conte che Mancini? Non è escluso che la lancetta non riguardi solo queste due persone», ha aggiunto Malagò.

«La possibilità che la Serie A aiuti economicamente l'ingaggio del CT? È molto importante la disponibilità delle società ad aiutare, eventualmente, al supporto per l'ingaggio dell'allenatore. Quello che è più bello ancora, però, è che c'è piena disponibilità della Serie A a venire incontro alla Nazionale, che si è resa conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile. C'è da rifondare il movimento. Io penso che non sia proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti. Nella mia testa ci sono sei anni da completare fino a Euro 2032, un periodo quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile», ha detto anche il neo presidente.

«Ci sono provvedimenti che passano da attività endofederali, ma altri come quelli sugli sgravi fiscali, sulle scommesse o il supporto al settore giovanile che dipendono da loro. La legislatura sportiva può durare due anni, i tempi sono strettissimi», ha spiegato. (Fonte: ANSA)