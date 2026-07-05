«Sono stelle mondiali. Sono qui, giocano in un Mondiale e giocano per l'Argentina, e penso che stiano facendo un ottimo lavoro. Ci aspettiamo sempre che segnino gol, ma ora è Messi a segnare. Li vedo fare bene. Fare l'allenatore di questa squadra sarebbe un grosso problema. Ecco perché non faccio l'allenatore. Non è giusto escludere nessuno. È una buona squadra. Il ct deve scegliere gli undici titolari e c'è chi resta fuori. Se li inserissimo tutti e due dovremmo giocare con un giocatore in più e saremmo eliminati, eh. Finché avremo qualcun altro che segna, non ci saranno problemi. L'Argentina gioca per la squadra. Per ora, è Messi a segnare i gol», ha aggiunto.