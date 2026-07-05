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fcinter1908 nazionali Batistuta: “Alvarez-Lautaro? Io li vedo fare bene. Fino a che qualcuno segna…”

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Batistuta: “Alvarez-Lautaro? Io li vedo fare bene. Fino a che qualcuno segna…”

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L'ex giocatore parla del dualismo tra i due attaccanti dell'Argentina e delle critiche che i media stanno rivolgendo loro perché segna sempre Messi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'ex attaccante dell'Inter, Gabriel Omar Batistuta ha parlato della Nazionale argentina durante un evento della Conmebol e ha parlato in particolare anche delle critiche rivolte a Lautaro ed Alvarez che non stanno riuscendo ad incidere in zona gol.

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«Sono stelle mondiali. Sono qui, giocano in un Mondiale e giocano per l'Argentina, e penso che stiano facendo un ottimo lavoro. Ci aspettiamo sempre che segnino gol, ma ora è Messi a segnare. Li vedo fare bene. Fare l'allenatore di questa squadra sarebbe un grosso problema. Ecco perché non faccio l'allenatore. Non è giusto escludere nessuno. È una buona squadra. Il ct deve scegliere gli undici titolari e c'è chi resta fuori. Se li inserissimo tutti e due dovremmo giocare con un giocatore in più e saremmo eliminati, eh. Finché avremo qualcun altro che segna, non ci saranno problemi. L'Argentina gioca per la squadra. Per ora, è Messi a segnare i gol», ha aggiunto.

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Getty Images

In generale sull'Argentina, che agli ottavi affronterà l'Egitto, ha detto: «Onestamente, sono fiducioso, ma non sono rilassato. La fase a gironi è una cosa, ma è tutt'altra cosa quando giochi gare da dentro o fuori. Tutti parlano, ma dimenticano che il calcio è come inseguire un pallone che a volte può colpire un palo e non è detto che tu riesca a segnare». 

(Fonte: olè)

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