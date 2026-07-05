L'ex attaccante dell'Inter, Gabriel Omar Batistuta ha parlato della Nazionale argentina durante un evento della Conmebol e ha parlato in particolare anche delle critiche rivolte a Lautaro ed Alvarez che non stanno riuscendo ad incidere in zona gol.
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Batistuta: “Alvarez-Lautaro? Io li vedo fare bene. Fino a che qualcuno segna…”
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«Sono stelle mondiali. Sono qui, giocano in un Mondiale e giocano per l'Argentina, e penso che stiano facendo un ottimo lavoro. Ci aspettiamo sempre che segnino gol, ma ora è Messi a segnare. Li vedo fare bene. Fare l'allenatore di questa squadra sarebbe un grosso problema. Ecco perché non faccio l'allenatore. Non è giusto escludere nessuno. È una buona squadra. Il ct deve scegliere gli undici titolari e c'è chi resta fuori. Se li inserissimo tutti e due dovremmo giocare con un giocatore in più e saremmo eliminati, eh. Finché avremo qualcun altro che segna, non ci saranno problemi. L'Argentina gioca per la squadra. Per ora, è Messi a segnare i gol», ha aggiunto.
In generale sull'Argentina, che agli ottavi affronterà l'Egitto, ha detto: «Onestamente, sono fiducioso, ma non sono rilassato. La fase a gironi è una cosa, ma è tutt'altra cosa quando giochi gare da dentro o fuori. Tutti parlano, ma dimenticano che il calcio è come inseguire un pallone che a volte può colpire un palo e non è detto che tu riesca a segnare».
(Fonte: olè)
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