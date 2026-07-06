La Norvegia elimina il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale, in corso in Canada, Messico e Stati Uniti. Decisiva la doppietta di Erling Haaland, che nella ripresa sale in cattedra e firma i due gol decisivi.
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Mondiali, un Haaland mostruoso elimina il Brasile: doppietta e Norvegia ai quarti
Nel primo tempo il Brasile spreca una chance clamorosa con Bruno Guimaraes, che si fa parare il rigore da Nyland. Il portiere norvegese è decisivo un altro paio di occasione, tra cui la parata su Vinicius al 38’, così come Alisson, che poco dopo salva su Odegaard.
Nel secondo tempo Ancelotti si gioca la carta Endrick, che fallisce subito un’occasione ghiotta.
A 79’ la Norvegia passa: cross di Schjeldrerup per Haaland, che sovrasta Gabriel e di testa fa 1-0. L’attaccante del Manchester City raddoppia al 90’ con una conclusione di mancino da fuori area che non lascia scampo ad Alisson.
Nel finale, il Brasile accorcia su rigore con Neymar Jr, ma non basta: Selecao eliminati, Norvegia ai quarti per la prima volta nella sua storia.
La formazione scandinava affronterà la vincente di Messico-Inghilterra.
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