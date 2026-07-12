Lautaro Martinez e la sua Argentina sono ai quarti di finale del Mondiale. Per esserci hanno eliminato la Svizzera. Hanno battuto la Nazionale di Akanji ai supplementari per tre a uno e la terza rete è stata firmata proprio dall'interista.
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fcinter1908 nazionali Akanji-Lautaro, scontro ai Mondiali. L’Inter: “Siete il nostro orgoglio”
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Akanji-Lautaro, scontro ai Mondiali. L’Inter: “Siete il nostro orgoglio”
Dai social del club nerazzurro applausi ai due giocatori che si sono affrontati ai quarti del Mondiale: l'ha spuntata l'attaccante
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Il club nerazzurro, che prima della partita aveva postato un abbraccio tra l'attaccante e il difensore in maglia Inter, ha scritto un post dedicato ai due e al loro confronto. "I nostri nerazzurri, il nostro orgoglio", si legge in un post.
"Congratulazioni a Lautaro per aver raggiunto la fase successiva del Mondiale e a Manuel Akanji per l'incredibile percorso fatto nel torneo", ha aggiunto l'Inter sui social.
Di Lautaro l'Inter ha anche scritto in un altro post: "Fatto per queste notti".
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