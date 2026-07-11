FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor

nazionali

UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor

UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor - immagine 1
Comincia a prendere forma la rivoluzione del nuovo presidente della FIGC: ruoli di spicco per i due ex Milan
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Comincia a prendere forma la rivoluzione voluta per la Nazionale di calcio italiana da Giovanni Malagò: il nuovo presidente della FIGC ha comunicato l'arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, e del brasiliano Leonardo come advisor.

UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato della FIGC:

Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l'incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor.

A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia.

Leggi anche
Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi”
Zazzaroni: “Mancini-Italia? Veto dei club, Marotta in particolare. Niente contro Conte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA