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fcinter1908 nazionali UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor
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UFFICIALE – Italia, si cambia: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor
Comincia a prendere forma la rivoluzione del nuovo presidente della FIGC: ruoli di spicco per i due ex Milan
Comincia a prendere forma la rivoluzione voluta per la Nazionale di calcio italiana da Giovanni Malagò: il nuovo presidente della FIGC ha comunicato l'arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, e del brasiliano Leonardo come advisor.
Questo il comunicato della FIGC:
Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l'incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor.
A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia.
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