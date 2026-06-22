Il calciatore ha trascinato l'Argentina nella gara contro l'Austria che ha qualificato l'Argentina ai sedicesimi dei Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 21:32)

«Sono molto felice per la vittoria soprattutto. Perché è stato importantissima: abbiamo sofferto e ci dà forza per quello che verrà. Questi sono i Mondiali, sono gare difficili. Siamo contenti perché vale la qualificazione e siamo pronti ad andare avanti».

Così Lionel Messi, capitano e attaccante dell'Argentina, ai microfoni di DAZN ha parlato alla fine della gara contro l'Austria, gara nella quale ha trascinato (come era successo nella partita di esordio ai Mondiali) la sua Nazionale con una doppietta. Prima ha sbagliato un rigore (che si è procurato Lautaro Martinez), poi ha segnato due gol. Uno al 94esimo.

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-18 gol e ancora ce ne sono. Il tuo preferito?

Non me li ricordo tutti, sono stanco! Ora mi godo questo momento e voglio stare con i miei compagni. I gol potevano essere di più perché ho sbagliato di gol. Sono contento per il risultato e per la partecipazione di tutta la squadra a questo successo.

(Fonte: DAZN)