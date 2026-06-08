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fcinter1908 nazionali Medico Danimarca su Eriksen: “È di buon umore e con la famiglia. Sarà dimesso presto”
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Medico Danimarca su Eriksen: “È di buon umore e con la famiglia. Sarà dimesso presto”
L'aggiornamento sulle condizioni dell'ex centrocampista dell'Inter ieri vittima di un nuovo malore in campo con la nazionale
Morten Boesen, responsabile dell'area medica della Danimarca, ha proposto questa mattina un aggiornamento sulle condizioni di Christian Eriksen. Il centrocampista ex Inter aveva avvertito un malore in campo durante Danimarca-Ucraina, facendo tornare alla mente quanto accaduto cinque anni fa. Per fortuna però sono arrivate subito buone notizie, compresa quella degli ultimi minuti.
"Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa. Ci stiamo prendendo cura dei giocatori e dello staff e restiamo in contatto con loro regolarmente", il messaggio del capo dello staff medico danese.
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