Morten Boesen, responsabile dell'area medica della Danimarca, ha proposto questa mattina un aggiornamento sulle condizioni di Christian Eriksen. Il centrocampista ex Inter aveva avvertito un malore in campo durante Danimarca-Ucraina, facendo tornare alla mente quanto accaduto cinque anni fa. Per fortuna però sono arrivate subito buone notizie, compresa quella degli ultimi minuti.

"Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa. Ci stiamo prendendo cura dei giocatori e dello staff e restiamo in contatto con loro regolarmente", il messaggio del capo dello staff medico danese.