Milan – 10: De Winter (Belgio), Estupinian (Ecuador), Gimenez (Messico), Jashari (Svizzera), Leao (Portogallo), Maignan (Francia), Modric (Croazia), Rabiot (Francia), Pulisic (USA), Saelemaekers (Belgio)
Inter – 7: Akanji (Svizzera), Bonny (Costa d’Avorio), Calhanoglu (Turchia), Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia)
Atalanta – 7: De Ketelaere (Belgio), De Roon (Olanda), Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d’Avorio), Pasalic (Croazia), Sulemana (Ghana)
Juventus – 6: Bremer (Brasile), Conceiçao (Portogallo), David (Canada), McKennie (USA), Koopmeiners (Olanda), Yildiz (Turchia)
Roma – 6: Celik (Turchia), El Aynaoui (Marocco), Koné (Francia), Malen (Olanda), Ndicka (Costa d’Avorio), Wesley (Brasile)
Bologna – 5: Ferguson (Scozia), Freuler (Svizzera), Heggem (Norvegia), Lucumi (Colombia), Moro (Croazia)
Napoli – 4: De Bruyne (Belgio), Lukaku (Belgio), McTominay (Scozia), Olivera (Uruguay)
Sassuolo – 4: Koné (Canada), Muharemovic (Bosnia), Thorstvedt (Norvegia), Volpato (Australia)
Torino – 3: Adams (Scozia), Pedersen (Norvegia), Vlasic (Croazia)
Como – 3: Baturina (Croazia), Diao (Senegal), Nico Paz (Argentina)
Venezia – 3: Farji (Iraq), Yeboah (Ecuador), Svoboda (Austria)
Genoa – 2: Ostigard (Norvegia), Vasquez (Messico)
Parma – 2: Suzuki (Giappone), Circati (Australia)
Cagliari – 1: Mina (Colombia)
Fiorentina – 1: Pongracic (Croazia)
Frosinone – 1: Ghdjemis (Algeria)
Udinese – 1: Karlstrom (Svezia).
(Fonte: Calcio e Finanza)
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