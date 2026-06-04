Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali 2026, in programma partire dall’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia non è presente tra le 48 partecipanti, ma ci sarà tanta Serie A nel continente americano: sono ben 66 i giocatori che militano nel campionato italiano e che sono stati convocati per la competizione iridata.