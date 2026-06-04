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Mondiali 2026, quanti calciatori dalla Serie A? La classifica delle squadre: l’Inter…

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L'elenco dei calciatori del massimo campionato italiano impegnati con le rispettive nazionali nella competizione iridata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali 2026, in programma partire dall’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia non è presente tra le 48 partecipanti, ma ci sarà tanta Serie A nel continente americano: sono ben 66 i giocatori che militano nel campionato italiano e che sono stati convocati per la competizione iridata.

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Andiamo a scoprire la classifica delle squadre di Serie A per numero di calciatori convocati dalle rispettive nazionali:

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati dalle rispettive nazionali per i Mondiali divisi per le squadre di Serie A in ordine di rappresentazione:

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Milan – 10: De Winter (Belgio), Estupinian (Ecuador), Gimenez (Messico), Jashari (Svizzera), Leao (Portogallo), Maignan (Francia), Modric (Croazia), Rabiot (Francia), Pulisic (USA), Saelemaekers (Belgio)

Inter – 7: Akanji (Svizzera), Bonny (Costa d’Avorio), Calhanoglu (Turchia), Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia)

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Getty Images

Atalanta – 7: De Ketelaere (Belgio), De Roon (Olanda), Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d’Avorio), Pasalic (Croazia), Sulemana (Ghana)

Juventus – 6: Bremer (Brasile), Conceiçao (Portogallo), David (Canada), McKennie (USA), Koopmeiners (Olanda), Yildiz (Turchia)

Roma – 6: Celik (Turchia), El Aynaoui (Marocco), Koné (Francia), Malen (Olanda), Ndicka (Costa d’Avorio), Wesley (Brasile)

Bologna – 5: Ferguson (Scozia), Freuler (Svizzera), Heggem (Norvegia), Lucumi (Colombia), Moro (Croazia)

Napoli – 4: De Bruyne (Belgio), Lukaku (Belgio), McTominay (Scozia), Olivera (Uruguay)

Sassuolo – 4: Koné (Canada), Muharemovic (Bosnia), Thorstvedt (Norvegia), Volpato (Australia)

Torino – 3: Adams (Scozia), Pedersen (Norvegia), Vlasic (Croazia)

Como – 3: Baturina (Croazia), Diao (Senegal), Nico Paz (Argentina)

Venezia – 3: Farji (Iraq), Yeboah (Ecuador), Svoboda (Austria)

Genoa – 2: Ostigard (Norvegia), Vasquez (Messico)

Parma – 2: Suzuki (Giappone), Circati (Australia)

Cagliari – 1: Mina (Colombia)

Fiorentina – 1: Pongracic (Croazia)

Frosinone – 1: Ghdjemis (Algeria)

Udinese – 1: Karlstrom (Svezia).

(Fonte: Calcio e Finanza)

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