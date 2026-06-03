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fcinter1908 nazionali Pio Esposito: “Italia? Siamo giovani, ma validi e responsabili. Il mio gol…”

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Pio Esposito: “Italia? Siamo giovani, ma validi e responsabili. Il mio gol…”

Pio Esposito Italia
Le parole dell'attaccante dell'Inter decisivo nell'amichevole disputata questa sera dagli azzurri contro il Lussemburgo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Pio Esposito, autore del gol decisivo in Lussemburgo-Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al triplice fischio. Queste le considerazioni dell’attaccante dell’Inter:

Pio Esposito Italia
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“Sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa il risultato. Era un’amichevole, ma l’abbiamo presa con il massimo della serietà e dell’impegno. Mi fa piacere aver aiutato la squadra, quando scendo in campo voglio dare il mio contributo al di là della fase realizzativa.

E’ stato bellissimo stare al fianco dei compagni per il loro debutto. A me è capitato qualche mese fa, è stato bello combattere al loro fianco. Speranza per il futuro? Abbiamo senso di responsabilità importante, abbiamo addosso la maglia dell’Italia. Siamo giovani, ma validi. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita”.

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