Pio Esposito: “Italia? Siamo giovani, ma validi e responsabili. Il mio gol…”

“Sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa il risultato. Era un’amichevole, ma l’abbiamo presa con il massimo della serietà e dell’impegno. Mi fa piacere aver aiutato la squadra, quando scendo in campo voglio dare il mio contributo al di là della fase realizzativa.

E’ stato bellissimo stare al fianco dei compagni per il loro debutto. A me è capitato qualche mese fa, è stato bello combattere al loro fianco. Speranza per il futuro? Abbiamo senso di responsabilità importante, abbiamo addosso la maglia dell’Italia. Siamo giovani, ma validi. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita”.