Per il capitano dell'Inter, che ha giocato da titolare anche la seconda sfida dei gironi, 63 minuti in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 21:19)

Aveva sbagliato un gol al nono minuto del primo tempo. Messinon ha segnato il gol che si è procurato Lautaro ma al 38esimo ha trovato la rete che ha sbloccato la partita dell'Argentina contro l'Austria. La 17esima rete ai Mondiali per lui: il miglior marcatore di sempre, l'ennesimo record per l'attaccante e capitano della Nazionale albiceleste.

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L'Austia non è riuscita a trovare il gol de pari anche se ha provato a trovare coraggio dopo il gol incassato. Il secondo tempo è ripreso a buon ritmo. Prima di nuovo Messi prova a mettere in difficoltà gli avversari. Poi al 55esimo Sabitzer prova a trascinare la Nazionale austriaca, lo ferma Dibu Martinez.

Al 63esimo esce Lautaro Martinez (esce pure Almada ed entra Nico Gonzalez): Scaloni manda in campo Julian Alvarez che era il favorito alla vigilia per un posto da titolare. Per il capitano nerazzurro una gara di sostanza e intensità, ma dopo due partite e poco più di 100 minuti giocati su 180 non ha ancora trovato la via della rete.

Poco dopo ci riprova Messi con un sinistro da fuori, palla deviata in angolo. Al 68esimo il ct dell'Austria Rangnick fa tre cambi: fuori Alaba, Posch e Wanner e dentro Friedl, Prass e l'ex attaccante dell'Inter Arnautovic. Nico Gonzalez va vicino al gol incrociando di testa su un cross su calcio d'angolo di Messi. La palla va di poco a lato. Ci ha pure riprovato ma il suo tiro è stato rimpallato poco dopo.

Al 94esimo, nell'ultimo minuto di recupero il raddoppio di Messi che segna la fine della partita e la conferma dell'ennesimo record da campione che aveva segnato una tripletta nella gara d'esordio ai Mondiali. L'Argentina già con un turno di anticipo è ai sedicesimi