Il calciatore ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria contro l'Egitto ed ha festeggiato in lacrime, poi ha parlato ai microfoni dei giornalisti

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 00:02)

Ha di nuovo trascinato l'Argentina: assist e gol fino al pareggio, poi la Nazionale di Scaloni ha trovato il gol che ha ribaltato la partita contro l'Egitto che fino a quel momento vinceva due a zero. È finita tre a due, con dieci minuti di recupero giocati e alla fine Messi e i suoi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

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Il calciatore è scoppiato in lacrime a fine partita, era contentissimo, emozionatissimo. I suoi compagni lo hanno abbracciato, i tifosi hanno inneggiato a lui. Le sue parole sono state simili a quelle di Lautaro che ha parlato di una gara difficile in cui l'Argentina è riuscita a dimostrare che non molla mai.

«Penso che se avessi segnato quel rigore in quel momento - ha detto il 10 sul rigore sbagliato sullo 0-0 - la partita sarebbe cambiata perché stavamo giocando bene e avevamo avuto altre occasioni per segnare e loro hanno fatto delle parate incredibili. Per fortuna alla fine sono riuscito a segnare: è una cosa speciale poter dare una mano a questo gruppo dopo quello che abbiamo superato. Sono felice. Abbiamo creato delle occasioni, ma è vero che quando l'Egitto era sul due a zero la situazione sembrava davvero critica».

«Per fortuna questo gruppo è riuscito a dimostrare ancora una volta il suo carattere e non smette mai di lottare, di provarci e grazie a Dio siamo riusciti a farcela ancora una volta. Ero frustrato per il rigore sbagliato ma alla fine per fortuna mi è stato riservato qualcosa di speciale e sono riuscito a segnare il gol del pareggio. Un grande sollievo e una gioia immensa per noi e per tutti gli argentini che tifano per noi», ha concluso.

(Fonte: SI)