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fcinter1908 nazionali Messi la pensa come Lautaro: “L’Argentina non molla mai. Ero dispiaciuto per il rigore ma…”

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Messi la pensa come Lautaro: “L’Argentina non molla mai. Ero dispiaciuto per il rigore ma…”

Messi la pensa come Lautaro: “L’Argentina non molla mai. Ero dispiaciuto per il rigore ma…” - immagine 1
Il calciatore ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria contro l'Egitto ed ha festeggiato in lacrime, poi ha parlato ai microfoni dei giornalisti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ha di nuovo trascinato l'Argentina: assist e gol fino al pareggio, poi la Nazionale di Scaloni ha trovato il gol che ha ribaltato la partita contro l'Egitto che fino a quel momento vinceva due a zero. È finita tre a due, con dieci minuti di recupero giocati e alla fine Messi e i suoi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

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Il calciatore è scoppiato in lacrime a fine partita, era contentissimo, emozionatissimo. I suoi compagni lo hanno abbracciato, i tifosi hanno inneggiato a lui. Le sue parole sono state simili a quelle di Lautaro che ha parlato di una gara difficile in cui l'Argentina è riuscita a dimostrare che non molla mai.

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DAZN

«Penso che se avessi segnato quel rigore in quel momento - ha detto il 10 sul rigore sbagliato sullo 0-0 - la partita sarebbe cambiata perché stavamo giocando bene e avevamo avuto altre occasioni per segnare e loro hanno fatto delle parate incredibili. Per fortuna alla fine sono riuscito a segnare: è una cosa speciale poter dare una mano a questo gruppo dopo quello che abbiamo superato. Sono felice. Abbiamo creato delle occasioni, ma è vero che quando l'Egitto era sul due a zero la situazione sembrava davvero critica». 

«Per fortuna questo gruppo è riuscito a dimostrare ancora una volta il suo carattere e non smette mai di lottare, di provarci e grazie a Dio siamo riusciti a farcela ancora una volta. Ero frustrato per il rigore sbagliato ma alla fine per fortuna mi è stato riservato qualcosa di speciale e sono riuscito a segnare il gol del pareggio. Un grande sollievo e una gioia immensa per noi e per tutti gli argentini che tifano per noi», ha concluso.

(Fonte: SI)

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