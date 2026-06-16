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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Arabia Saudita-Uruguay 1-1: Araujo evita la sconfitta a Bielsa

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Mondiale 2026, Arabia Saudita-Uruguay 1-1: Araujo evita la sconfitta a Bielsa

Mondiale 2026, Arabia Saudita-Uruguay 1-1: Araujo evita la sconfitta a Bielsa - immagine 1
Dopo lo 0-0 tra Spagna e Capo Verde, pareggio anche nell'altra gara del girone H: Al Amri illude i sauditi nel primo tempo
Fabio Alampi Redattore 

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Dopo il sorprendente 0-0 tra Spagna e Capo Verde, termina in parità anche la seconda gara della prima giornata del girone H del Mondiale 2026: tra Arabia Saudita e Uruguay è 1-1. La formazione araba passa in vantaggio al 41' del primo tempo: calcio d'angolo dalla destra, Muslera non è perfetto su un primo colpo di testa e Al Amri non perdona sulla respinta. Nella ripresa i sudamericani attaccano a testa bassa e sfiorano il gol con Ugarte, ma il suo tiro dalla distanza si stampa sul palo. A 10 minuti dal termine la Celeste va a segno con Araujo, lesto a ribadire in rete dopo la parata di Al Owais sul tentativo di Viñas.

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