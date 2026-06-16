Dopo il sorprendente 0-0 tra Spagna e Capo Verde, termina in parità anche la seconda gara della prima giornata del girone H del Mondiale 2026: tra Arabia Saudita e Uruguay è 1-1. La formazione araba passa in vantaggio al 41' del primo tempo: calcio d'angolo dalla destra, Muslera non è perfetto su un primo colpo di testa e Al Amri non perdona sulla respinta. Nella ripresa i sudamericani attaccano a testa bassa e sfiorano il gol con Ugarte, ma il suo tiro dalla distanza si stampa sul palo. A 10 minuti dal termine la Celeste va a segno con Araujo, lesto a ribadire in rete dopo la parata di Al Owais sul tentativo di Viñas.