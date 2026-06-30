Non si ferma la marcia della Norvegia, che batte anche la Costa d'Avorio con il punteggio di 1-2 e conquista il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con il Brasile. Gli scandinavi passano in vantaggio al 39' con Nusa, ma nella ripresa gli africani reagiscono e trovano il pareggio al 74' con Diallo. A decidere il match ci pensa il solito Haaland: l'attaccante del Manchester City trova il varco giusto a pochi minuti dal triplice fischio e regala il passaggio del turno alla sua Nazionale. 60 minuti di gioco per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante dell'Inter, partito titolare, è stato sostituito da Wahi.