Comincia con una vittoria il Mondiale 2026 dell'Inghilterra: Kane e compagni battono 4-2 la Croazia e conquistano i 3 punti.La gara si sblocca al 12': l'arbitro assegna un calcio di rigore agli inglesi, l'attaccante del Bayern Monaco si fa ipnotizzare da Livakovic ma il direttore di gara fa ripetere, dal momento che il portiere croato non aveva i piedi sulla linea di porta. Il capitano inglese si riscatta e non sbaglia il secondo tentativo. La Croazia risponde con un super gol di Baturina, centrocampista del Como, ma l'Inghilterra si riporta avanti ancora una volta con Kane, autore di uno stacco imperioso su calcio d'angolo dalla destra. I ragazzi di Dalic reagiscono di nuovo e trovano il momentaneo 2-2 con Musa, che sfrutta l'assist intelligente di Perisic. Nella ripresa i ragazzi di Tuchel partono fortissimo e vanno a segno con Bellingham, nel finale è Rashford a chiudere i conti.