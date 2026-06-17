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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Portogallo-Congo 1-1: Joao Neves apre le marcature, risponde Wissa

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Mondiale 2026, Portogallo-Congo 1-1: Joao Neves apre le marcature, risponde Wissa

Mondiale 2026, Portogallo-Congo 1-1: Joao Neves apre le marcature, risponde Wissa - immagine 1
Inizia con un pareggio il torneo dei lusitani, passati in vantaggio grazie al colpo di testa del centrocampista del PSG
Fabio Alampi Redattore 

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Inizia con un pareggio il Mondiale 2026 del Portogallo, fermato sull'1-1 dal Congo. I lusitani sono passati in vantaggio dopo soli 6 minuti grazie al colpo di testa di Joao Neves, bravo a sfruttare nel migliore dei modi il cross di Pedro Neto. Gli africani non si arrendono e trovano meritatamente il gol nel recupero del primo tempo con Wissa, lasciato tutto solo in area di rigore su azinoe di calcio d'angolo.

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