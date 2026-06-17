Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Portogallo-Congo 1-1: Joao Neves apre le marcature, risponde Wissa
nazionali
Mondiale 2026, Portogallo-Congo 1-1: Joao Neves apre le marcature, risponde Wissa
Inizia con un pareggio il torneo dei lusitani, passati in vantaggio grazie al colpo di testa del centrocampista del PSG
Inizia con un pareggio il Mondiale 2026 del Portogallo, fermato sull'1-1 dal Congo. I lusitani sono passati in vantaggio dopo soli 6 minuti grazie al colpo di testa di Joao Neves, bravo a sfruttare nel migliore dei modi il cross di Pedro Neto. Gli africani non si arrendono e trovano meritatamente il gol nel recupero del primo tempo con Wissa, lasciato tutto solo in area di rigore su azinoe di calcio d'angolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA