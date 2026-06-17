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Mondiale 2026, grande occasione per Sucic: titolare in Inghilterra-Croazia

Mondiale 2026, grande occasione per Sucic: titolare in Inghilterra-Croazia - immagine 1
Il centrocampista dell'Inter è in campo dal primo minuto nel match inaugurale del girone L contro gli inglesi
Fabio Alampi Redattore 

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Ci sarà anche un po' di Inter in campo nel match del Mondiale tra Inghilterra e Croazia, gara inaugurale del girone L. Petar Sucic ha ricevuto una maglia da titolare dal ct Dalic, e affiancherà Modric e Pasalic nella mediana croata. Sulla corsia mancina anche l'ex nerazzurro Perisic.

Mondiale 2026, grande occasione per Sucic: titolare in Inghilterra-Croazia- immagine 2
Getty Images

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All.: Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic

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