Gli oceanici vanno avanti due volte con l'esterno del Motherwell, ma si fanno riprendere da Rezaeian prima e da Mohebi poi

Quattro gol e un punto a testa per Iran e Nuova Zelanda, prima giornata del girone G del Mondiale 2026. Gli oceanici la sbloccano subito: al 7' Just sfrutta il lavoro da boa di Wood e scarica un destro potente sulla traversa. I persiani reagiscono con capitan Taremi, ma il tiro dell'ex Inter si stampa sul palo. La pressione degli asiatici viene premiata poco dopo la mezz'ora: Rezaeian raccoglie un pallone vagante in area di rigore e batte Crocombe. Nella ripresa la Nuova Zelanda si riporta avanti, ancora una volta con Just, che firma la sua personale doppietta al termine di una bella ripartenza manovrata. L'Iran non ci sta e al 64' trovano la rete del definitivo 2-2 con un colpo di testa di Mohebi.