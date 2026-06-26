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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Norvegia-Francia 1-4: tripletta di Dembele, chiude i conti Doue
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Mondiale 2026, Norvegia-Francia 1-4: tripletta di Dembele, chiude i conti Doue
Show dei transalpini, trascinati dall'attaccante del Paris Saint-Germain, autore di tre gol nel primo tempo
Prova di forza per la Francia, che batte la Norvegia con un perentorio 4-1 e chiude la fase a gironi al primo posto e a punteggio pieno. Protagonista assoluto del match è Ousmane Dembele: il Pallone d'Oro chiude i conti già nel primo tempo con una tripletta, rendendo inutile il gol del momentaneo 2-1 firmato Aasgard. Nella ripresa gli scandinavi hanno l'occasione per accorciare le distanze, ma Maignan respinge il rigore calciato da Larsen. Nel recupero arriva il poker dei transalpini con il colpo di testa di Doue.
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