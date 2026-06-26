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fcinter1908 nazionali Ex Inter, Nagatomo da record: primo asiatico a giocare in cinque edizioni del Mondiale
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Ex Inter, Nagatomo da record: primo asiatico a giocare in cinque edizioni del Mondiale
Il difensore giapponese, entrato in campo ieri in occasione del match contro la Svezia, ha scritto una pagina di storia
Ce un ex calciatore dell'Inter che sta scrivendo una pagina importante per la sua carriera e per la sua nazione: parliamo di Yuto Nagatomo. Il difensore giapponese, a 39 anni, ha stabilito un record che riguarda tutto il calcio asiatico al Mondiale: nessuno, prima di lui, era sceso in campo in cinque diverse edizioni.
Lo conferma Opta: "Il 39enne Yūto Nagatomo è diventato il primo giocatore asiatico ad aver partecipato a cinque edizioni di Coppa del Mondo. Bonsai".
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