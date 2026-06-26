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Ex Inter, Nagatomo da record: primo asiatico a giocare in cinque edizioni del Mondiale

Ex Inter, Nagatomo da record: primo asiatico a giocare in cinque edizioni del Mondiale - immagine 1
Il difensore giapponese, entrato in campo ieri in occasione del match contro la Svezia, ha scritto una pagina di storia
Fabio Alampi Redattore 

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Ce un ex calciatore dell'Inter che sta scrivendo una pagina importante per la sua carriera e per la sua nazione: parliamo di Yuto Nagatomo. Il difensore giapponese, a 39 anni, ha stabilito un record che riguarda tutto il calcio asiatico al Mondiale: nessuno, prima di lui, era sceso in campo in cinque diverse edizioni.

Ex Inter, Nagatomo da record: primo asiatico a giocare in cinque edizioni del Mondiale- immagine 2
Getty Images

Lo conferma Opta: "Il 39enne Yūto Nagatomo è diventato il primo giocatore asiatico ad aver partecipato a cinque edizioni di Coppa del Mondo. Bonsai".

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