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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Spagna-Belgio 2-1: Merino allo scadere regala la semifinale contro la Francia
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Mondiale 2026, Spagna-Belgio 2-1: Merino allo scadere regala la semifinale contro la Francia
Le Furie Rosse devono ringraziare ancora una volta il centrocampista dell'Arsenal, a segno pochi minuti dopo il suo ingresso in campo
Sarà Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse battono 2-1 il Belgio grazie a un gol allo scadere di Mikel Merino, ancora una volta decisivo entrando dalla panchina, sfruttando una respinta non perfetta di Lemmens. Ad aprire le marcature era stato Fabian Ruiz alla mezz'ora, al 41' la rete del momentaneo pareggio firmato De Ketelaere.
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