La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione

La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione: a Boston decidono il match le reti di Mbappé e Dembélé nel secondo tempo. Tra i Bleus è tornato a disposizione Marcus Thuram, ma per lui zero minuti nel match.