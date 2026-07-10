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fcinter1908 nazionali Mondiali, troppa Francia per il Marocco: finisce 2-0. Zero minuti per Thuram

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Mondiali, troppa Francia per il Marocco: finisce 2-0. Zero minuti per Thuram

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La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione: a Boston decidono il match le reti di Mbappé e Dembélé nel secondo tempo. Tra i Bleus è tornato a disposizione Marcus Thuram, ma per lui zero minuti nel match.

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