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fcinter1908 nazionali Mondiali, troppa Francia per il Marocco: finisce 2-0. Zero minuti per Thuram
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Mondiali, troppa Francia per il Marocco: finisce 2-0. Zero minuti per Thuram
La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione
La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Niente da fare per il Marocco, che deve abbandonare la competizione: a Boston decidono il match le reti di Mbappé e Dembélé nel secondo tempo. Tra i Bleus è tornato a disposizione Marcus Thuram, ma per lui zero minuti nel match.
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