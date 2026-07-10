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fcinter1908 nazionali Romario contro Ancelotti: “Lo porterei anche in tribunale perché…”

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Romario contro Ancelotti: “Lo porterei anche in tribunale perché…”

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"Fossi stato in Federazione gli avrei stracciato il contratto immediatamente", dice Romario su Ancelotti dopo il flop Mondiale del Brasile
Matteo Pifferi Redattore 

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"Non può restare ct del Brasile. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere".

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L'ex attaccante del Brasile Romario attacca il ct verdeoro Carlo Ancelotti, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Norvegia agli ottavi del Mondiale.

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"Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?", aggiunge Romario.

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