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Mondiali 2026 – Canada-Qatar, grave infortunio per Konè

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Terribile infortunio alla gamba sinistra quello occorso a Ismael Koné in occasione della partita tra Canada e Qatar
Matteo Pifferi Redattore 

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Terribile infortunio alla gamba sinistra quello occorso a Ismael Koné in occasione della partita tra Canada e Qatar giocata nella notte e terminata col risultato di 6-0 in favore della formazione canadese.

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Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è finito in ospedale a seguito di un terribile infortunio rimediato all'inizio nel secondo tempo col risultato di 3-0.

Il giocatore classe 2002 è rimasto dolorante a terra dopo uno scontro di gioco con l'avversario Madibo, espulso dal direttore di gara lasciando il Qatar in nove uomini (nel primo tempo era già stato espulso Homam Ahmed). I compagni squadra hanno fatto cerchio intorno a Koné, sostituito da Saliba e trasferito subito in ospedale.

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Mondiale sicuramente finito per Koné, il quale potrebbe aver rimediato una frattura alla gamba sinistra, ma la reale entità dell'infortunio verrà fuori solo nelle prossime ore dopo ulteriori accertamenti medici.

 

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