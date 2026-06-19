Mondiali 2026 – Canada-Qatar, grave infortunio per Konè

Terribile infortunio alla gamba sinistra quello occorso a Ismael Koné in occasione della partita tra Canada e Qatar giocata nella notte e terminata col risultato di 6-0 in favore della formazione canadese.

Il giocatore classe 2002 è rimasto dolorante a terra dopo uno scontro di gioco con l'avversario Madibo, espulso dal direttore di gara lasciando il Qatar in nove uomini (nel primo tempo era già stato espulso Homam Ahmed). I compagni squadra hanno fatto cerchio intorno a Koné, sostituito da Saliba e trasferito subito in ospedale.