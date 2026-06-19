Sucic: “Modric intelligentissimo. Con lui mi diverto tantissimo perché…”

Il giocatore nerazzurro aveva parlato del giocatore croato con Vieri e in queste ore Betsson Sport ha riproposto queste parole

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 10:30)

Nell'intervista che Bobo Vieriha realizzato qualche settimana fa per Betsson Sport c'era anche un momento con Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, che parla di Luka Modric - che allora era ancora al Milan e che è al Mondiale insieme a lui, con la Croazia.

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-Com'è giocare con Luka?

Gioco con lui da più di un anno e mezzo in Nazionale e ogni gara è stata facile con la Croazia. Mi diverto tantissimo soprattutto perché giochiamo con due centrocampisti davanti alla difesa: io e lui e mi piace moltissimo giocare così. Abbiamo il possesso palla e ce la possiamo giocare con tutti.

-L'ho incontrato e gli ho detto che deve giocare fino a 45 anni: potrebbe giocare con la sigaretta in bocca...

Un giocatore intelligentissimo.

-Si sono d'accordo, penso che la Crozia farà bene ai Mondiali, è una squadra forte.