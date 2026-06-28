Il ct Lionel Scaloni ne ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, siamo riusciti a dare minuti a tutti e questo ci rende contenti. Lo Celso non aveva potuto essere al Mondiale precedente; Lautaro non era riuscito a segnare; siamo contenti per loro. Ora viene il bello. Lautaro Martinez e Julian Alvarez in campo insieme? Oggi credo che la squadra abbia potuto giocare con Julian e Lautaro, e l'hanno fatto bene, sono giocatori che si possono completare a vicenda. Bisogna cercare equilibrio".