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fcinter1908 nazionali Scaloni: “Contenti per il primo gol di Lautaro al Mondiale. Lui e Alvarez…”

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Scaloni: “Contenti per il primo gol di Lautaro al Mondiale. Lui e Alvarez…”

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Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter, a segno contro la Giordania
Fabio Alampi Redattore 

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Primo gol in un Mondiale per Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano dell'Inter è andato a segno su rigore contro la Giordania, partecipando così al successo della sua Argentina.

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Getty Images

Il ct Lionel Scaloni ne ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, siamo riusciti a dare minuti a tutti e questo ci rende contenti. Lo Celso non aveva potuto essere al Mondiale precedente; Lautaro non era riuscito a segnare; siamo contenti per loro. Ora viene il bello. Lautaro Martinez e Julian Alvarez in campo insieme? Oggi credo che la squadra abbia potuto giocare con Julian e Lautaro, e l'hanno fatto bene, sono giocatori che si possono completare a vicenda. Bisogna cercare equilibrio".

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