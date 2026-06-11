Mondiali 2026, è del Messico la prima vittoria: Sudafrica battuto 2-0

E' il Messico padrone di casa a vincere la gara inaugurale del Mondiale 2026 all'Atzeca per 2-0 contro il Sudafrica

E' il Messico padrone di casa a vincere la gara inaugurale del Mondiale 2026. Al mitico Stadio Atzeca, infatti, la Nazionale centroamericana, che insieme a USA e Canada ospiterà questa rassegna internazionale, batte il Sudafrica, avversario nel girone A che comprende anche Repubblica Ceca e Corea del Sud, per 2-0.