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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, è del Messico la prima vittoria: Sudafrica battuto 2-0
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Mondiali 2026, è del Messico la prima vittoria: Sudafrica battuto 2-0
E' il Messico padrone di casa a vincere la gara inaugurale del Mondiale 2026 all'Atzeca per 2-0 contro il Sudafrica
E' il Messico padrone di casa a vincere la gara inaugurale del Mondiale 2026. Al mitico Stadio Atzeca, infatti, la Nazionale centroamericana, che insieme a USA e Canada ospiterà questa rassegna internazionale, batte il Sudafrica, avversario nel girone A che comprende anche Repubblica Ceca e Corea del Sud, per 2-0.
Il primo gol di questo Mondiale arriva dopo meno di 10' grazie a Quinones, mentre è Jimenez a chiudere i conti con la rete segnata al 67'. Il Sudafrica chiude la partita addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Sithole e Zwane. In pieno recupero, un rosso anche per il Messico: espulso Montes al 92', ma è un provvedimento che fa poco male.
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