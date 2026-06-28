Tanto cuore e carattere. La Croazia batte il Ghana e accede ai sedicesimi del Mondiale. Primo tempo dai ritmi lenti, un palo colpito da Vlasic al 17esimo scuote la squadra di Dalic che al minuto 31 trova il gol del vantaggio firmato dall'interista Sucic. Gran destro da fuori del centrocampista nerazzurro che sblocca la gara. Nella ripresa il Ghana trova il gol del pareggio: punizione di Nuamah e tocco vincente di Luckassen.

La Croazia non si arrende e trova nuovamente il vantaggio con Vlasic che di testa batte Asare. Nell'altra gara del girone L, l'Inghilterra ha battuto il Panama piazzandosi al primo posto. La Croazia adesso affronterà la seconda del girone K, presumibilmente Portogallo o Colombia, che si affrontano stanotte all'1.30. Il Ghana è già certo dell'accesso ai sedicesimi di finale, la squadra di Queiroz, infatti, è sicuramente tra le migliori terze.