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fcinter1908 nazionali Mondiale, l’Inter celebra la semifinale raggiunta da Lautaro: “Nato per queste notti”
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Mondiale, l’Inter celebra la semifinale raggiunta da Lautaro: “Nato per queste notti”
Il post social del club nerazzurro dopo la vittoria dell’Argentina contro la Svizzera
L’Argentina ha raggiunto questa notte la semifinale del mondiale. L’albiceleste ha battuto la Svizzera, nel quarto di finale che ha visto di fronte i due interisti Lautaro Martinez e Manuel Akanji. A spuntarla è stato il capitano nerazzurro, autore anche del sigillo definitivo durante i supplementari.
L’Inter ha celebrato la vittoria del Toro con una foto che lo ritrae in festa sotto lo spicchio riservato ai tifosi argentini. “Born for these nights”, si legge. Nato per queste notti. Le sue notti.
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