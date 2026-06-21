L'ex difensore nerazzurro ha ricevuto i complimenti via social del vice presidente interista, suo ex capitano

Quinto Mondiale per Yuto Nagatomo che, a quasi 40 anni, fa ancora parte della rosa del Giappone che ben sta figurando al torneo in corso di svolgimento in questi giorni in Nord America. L'ex difensore dell'Inter ha celebrato il rotondo successo per 4-0 ottenuto contro la Tunisia con un post su Instagram: "La migliore vittoria di sempre!! Ancora un lungo percorso da fare". Tra i tanti commenti ricevuti è arrivato anche quello di Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro ed ex capitano del terzino giapponese: "Grande!".