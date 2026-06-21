Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran

Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran di Mehdi Taremi ai Mondiali in corso in Canada, USA e Messico.