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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, il Belgio stecca ancora e delude: contro l’Iran di Taremi finisce solo 0-0

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Mondiali 2026, il Belgio stecca ancora e delude: contro l’Iran di Taremi finisce solo 0-0

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Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran di Mehdi Taremi ai Mondiali in corso in Canada, USA e Messico.

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Questa volta, la partita del SoFi Stadium di Los Angeles finisce senza reti, 0-0, il che la dice lunga sulla sterilità offensiva della nazionale di Rudi Garcia contro un avversario certamente sfavorito.

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Il Belgio, tra l'altro, gioca l'ultima mezz'ora di partita in 10 per l'espulsione di Ngoy. Ora i Red Devils dovranno giocarsi la qualificazione all'ultima partita del girone contro la Nuova Zelanda.

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