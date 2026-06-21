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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, il Belgio stecca ancora e delude: contro l’Iran di Taremi finisce solo 0-0
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Mondiali 2026, il Belgio stecca ancora e delude: contro l’Iran di Taremi finisce solo 0-0
Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran
Dopo il brutto pareggio all'esordio contro l'Egitto (1-1), il Belgio di Lukaku e de Bruyne stecca e delude ancora e non va oltre il pareggio (un altro) con l'Iran di Mehdi Taremi ai Mondiali in corso in Canada, USA e Messico.
Questa volta, la partita del SoFi Stadium di Los Angeles finisce senza reti, 0-0, il che la dice lunga sulla sterilità offensiva della nazionale di Rudi Garcia contro un avversario certamente sfavorito.
Il Belgio, tra l'altro, gioca l'ultima mezz'ora di partita in 10 per l'espulsione di Ngoy. Ora i Red Devils dovranno giocarsi la qualificazione all'ultima partita del girone contro la Nuova Zelanda.
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