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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, chiuso il programma dei sedicesimi di finale: il tabellone degli ottavi
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Mondiale 2026, chiuso il programma dei sedicesimi di finale: il tabellone degli ottavi
Prosegue la fase a eliminazione diretta del torneo: oggi si comincia con le sfide Canada-Marocco e Paraguay-Francia
Si è chiuso nella notte il programma dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Da oggi si parte con le sfide degli ottavi: apre le danze il match dei padroni di casa del Canada contro il Marocco, subito dopo toccherà a Paraguay-Francia.
Il tabellone:
Paraguay-Francia
Canada-Marocco
Portogallo-Spagna
Stati Uniti-Belgio
Brasile-Norvegia
Messico-Inghilterra
Argentina-Egitto
Svizzera-Colombia
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