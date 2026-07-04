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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, chiuso il programma dei sedicesimi di finale: il tabellone degli ottavi

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Mondiale 2026, chiuso il programma dei sedicesimi di finale: il tabellone degli ottavi

Mondiale 2026, chiuso il programma dei sedicesimi di finale: il tabellone degli ottavi - immagine 1
Prosegue la fase a eliminazione diretta del torneo: oggi si comincia con le sfide Canada-Marocco e Paraguay-Francia
Fabio Alampi Redattore 

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Si è chiuso nella notte il programma dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Da oggi si parte con le sfide degli ottavi: apre le danze il match dei padroni di casa del Canada contro il Marocco, subito dopo toccherà a Paraguay-Francia.

Il tabellone:

Paraguay-Francia

Canada-Marocco

Portogallo-Spagna

Stati Uniti-Belgio

Brasile-Norvegia

Messico-Inghilterra

Argentina-Egitto

Svizzera-Colombia

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