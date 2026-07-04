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fcinter1908 nazionali Mondiali, per Thuram niente ottavi: salta il Paraguay. Deschamps: “Ma ha ripreso a correre”

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Mondiali, per Thuram niente ottavi: salta il Paraguay. Deschamps: “Ma ha ripreso a correre”

Mondiali, per Thuram niente ottavi: salta il Paraguay. Deschamps: “Ma ha ripreso a correre” - immagine 1
Il calciatore nerazzurro è alle prese con un problema muscolare che lo ha messo ko contro la Svezia e gli farà saltare pure la prossima partita in programma oggi alle 23
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Aveva saltato i sedicesimi e salterà anche gli ottavi. Un infortunio sta rendendo difficile il Mondiale di Marcus Thuram alle prese già con problemi di spazio per i tanti attaccanti convocati da Deschamps.

Il giocatore dell'Inter aveva saltato per un problema muscolare la gara contro la Svezia, vinta dalla Francia tre a zero, e salterà anche la prossima partita, quella contro il Paraguay. 

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Il giocatore non è ancora riuscito a tornare in gruppo e la conferma è arrivata in queste ore nella conferenza che c'è stata alla vigilia della sfida che si giocherà questa sera, quando in Italia saranno le 23, al Philadelphia Stadium.

«Sta ancora seguendo un programma di allenamento differenziato. Sta meglio, ha ripreso a correre e continuerà nella seduta di oggi" , ha detto il commissario tecnico che dovrà quindi fare a meno dell'attaccante dell'Inter. Per lui finora solo pochi scampoli di gara contro l'Iraq.  

(Fonte: L'Equipe)

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