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fcinter1908 nazionali Mondiali, Lautaro in campo un’ora con l’Argentina: “Un bel passaggio per Messi e…”

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Mondiali, Lautaro in campo un’ora con l’Argentina: “Un bel passaggio per Messi e…”

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Il capitano dell'Inter non brilla nella sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali: la pagella de' La Gazzetta dello Sport
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Argentina vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in corso in Canada, Messico e Stati Uniti, grazie al successo - con fatica - arrivato al termine dei tempi supplementari contro Capo Verde col risultato di 3-2.

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Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è sceso in campo dal primo minuto e ha lasciato il posto a Julian Alvarez al 63’.

L’attaccante nerazzurro non brilla con la maglia dell’Albiceleste, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Mondiali, Lautaro in campo un’ora con l’Argentina: “Un bel passaggio per Messi e…”- immagine 2
Getty Images

La Rosea giudica insufficiente la prova del Toro con un 5,5 in pagella.

“Un paio di sponde e un bel passaggio per Messi. Fa la prima punta quando Leo arretra. Non brilla”.

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