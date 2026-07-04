L'Argentina vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in corso in Canada, Messico e Stati Uniti, grazie al successo - con fatica - arrivato al termine dei tempi supplementari contro Capo Verde col risultato di 3-2.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Lautaro in campo un’ora con l’Argentina: “Un bel passaggio per Messi e…”
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Mondiali, Lautaro in campo un’ora con l’Argentina: “Un bel passaggio per Messi e…”
Il capitano dell'Inter non brilla nella sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali: la pagella de' La Gazzetta dello Sport
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Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è sceso in campo dal primo minuto e ha lasciato il posto a Julian Alvarez al 63’.
L’attaccante nerazzurro non brilla con la maglia dell’Albiceleste, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.
La Rosea giudica insufficiente la prova del Toro con un 5,5 in pagella.
“Un paio di sponde e un bel passaggio per Messi. Fa la prima punta quando Leo arretra. Non brilla”.
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