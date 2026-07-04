L'Argentina vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in corso in Canada, Messico e Stati Uniti, grazie al successo - con fatica - arrivato al termine dei tempi supplementari contro Capo Verde col risultato di 3-2.

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è sceso in campo dal primo minuto e ha lasciato il posto a Julian Alvarez al 63’.