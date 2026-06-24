Mondiali 2026, Kane non punge: l’Inghilterra frena col Ghana, 0-0

Harry Kane e l'Inghilterra non si ripetono, e quando il centravanti non punge la nazionale di Tuchel frena. Solo 0-0 col Ghana

Marco Macca Redattore 24 giugno - 00:20

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Harry Kane e l'Inghilterra non si ripetono, e quando il centravanti non punge la nazionale di Tuchel frena. Solo 0-0 col Ghana, dopo la bella vittoria con la Croazia.

Merito della nazionale africana, fisica e ben organizzata dal ct Queiroz, ma anche demerito di un Kane non in vena: lo dimostra il gol divorato a 5' dalla fine, dopo una partita in grande ombra. Sotto la pioggia di Boston, Tuchel cambia la meta' della linea difensiva ma conferma la linea a tre di centrocampo e quella di attacco, con Madueke e Gordon ai lati di Kane. Dall'altra parte, Queiroz si affida alla velocita' di Semenyo - stellina del City di Guardiola - e può contare su Partey al quale gli Usa non pongono divieti, come il Canada. Il Ghana fa valere la sua fisicita' e difende con una squadra molto corta, l'Inghilterra fatica a trovare spazi in velocita': Harry Kane non si vede. L'attacco inglese ci prova con una bella combinazione Madueke-James in area (11'), ma Gordon e' anticipato sottoporta; alla mezzora, ci prova Bellingham alla battuta da limite di prima, ma viene subito murato in angolo.

Nel finale il cross morbido di Madueke trova in area Rice, il colpo di testa è alto. Col Ghana che non riesce mai a impensierire Pickford, il primo tempo scorre senza sussulti. Il secondo invece comincia con un'occasione per il ghanese Senaya (5'), lanciato a rete: il destro strozzato è fuori. Allora la nazionale di Tuchel prova a forzare i tempi. Ci prova Gordon da fuori (10', parato) e sopratutto Anderson, trovato dalla punizione di Rice per un colpo di testa sottoporta che sbatte sul muro ghanese. Al 23' primo lampo di Kane, il destro al volo e' parato. Poco dopo, Tuchel decide che e' finita la partita di Bellingham, inefficace nella rete troppo fitta del centrocampo, e al suo posto entra Rogers.

L'occasione clamorosa (33') capita pero' sui piedi di Adu, lanciato in area in contropiede: Konsa lo anticipa al limite del fallo in area, l'Inghilterra e' salva. Con Rashford per Madueke, nel finale Tuchel prova l'ultima carta ma e' tradito da Kane a 5' dalla fine: O'Reiley di testa e' fermato dalla traversa, sul rimpallo il centravanti fallisce il tap in sottoporta alzando troppo il destro al volo, per il piu' eclatante dei gol divorati. Epigrafe perfetta dello 0-0 dei Tre Leoni