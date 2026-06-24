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fcinter1908 nazionali Costacurta: “Mancini CT Italia? Sarebbe attaccabile. Maldini DT? Attirato, ma…”

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Costacurta: “Mancini CT Italia? Sarebbe attaccabile. Maldini DT? Attirato, ma…”

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L'ex difensore rossonero è stato intervistato sulle possibili decisioni di Malagò che dovrà riorganizzare la Nazionale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, era ospite dell'Originale, programma di Skysport sul calciomercato, condotto da Bonan.

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Getty Images

Il conduttore gli ha chiesto:

-Con Mancini l'Italia era ripartita, poi il suo lavoro cancellato dall'addio. Ripunteresti su Mancini? 

Non credo che possa essere la prima scelta Mancini perché. Penso che la scelta che fece possa segnare il suo cammino, sarebbe attaccabile. Se fossi un dirigente penserei in questo momento a quello che io credo sia il più bravo ma non lo farei sapere che prima scelgo l'altro. 

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-Cosa pensi del nome di Maldini come DT? 

Penso possa essere attirato, ma non è facile quel ruolo e c'è un lavoro in FIGC che va troppo lento rispetto a quello che ha in testa Paolo, certe cose non gliele lascerebbero fare. 

(fonte: SS24)

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