Giovanni Malagò è stato eletto come presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e toccherà a lui scegliere il prossimo CT dell'Italia. Al nome di Mancini, che sembrava in pole, nelle ultime ore si è aggiunto nuovamente quello di Conte, che ha lasciato il Napoli alla fine della scorsa stagione.
nazionali
Italia, Di Marzio: “Prima il dt e poi il ct. Maldini? Non grandi segnali sul sì. Altri nomi…”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La Federazione vuole individuare la figura del direttore tecnico prima di fare la scelta sul commissario tecnico che verrà condivisa proprio con il nuovo dirigente a cui verrà affidata la direzione tecnica della Nazionale. Lo ha spiegato a Skysport GianlucaDi Marzio.
Il giornalista ha anche riferito quali sono i nomi in ballo. Il primo è quello di Maldini. "Ma non ci sono grandi segnali che Maldini possa accettare. Vedremo se Malagò insisterà e riuscirà a convincerlo. L'altro nome è quello di Ranieri. Poi Buffon che è stato in Nazionale da poco. Malagò sceglierà prima questa figura e poi sceglierà il CT", ha spiegato il giornalista durante la trasmissione Calciomercato l'Originale.
(Fonte: SS24) riesce a creare una squadra, può essere la soluzione giusta
© RIPRODUZIONE RISERVATA