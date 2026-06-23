Giovanni Malagò è stato eletto come presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e toccherà a lui scegliere il prossimo CT dell'Italia . Al nome di Mancini, che sembrava in pole, nelle ultime ore si è aggiunto nuovamente quello di Conte, che ha lasciato il Napoli alla fine della scorsa stagione.

Il giornalista ha anche riferito quali sono i nomi in ballo. Il primo è quello di Maldini. "Ma non ci sono grandi segnali che Maldini possa accettare. Vedremo se Malagò insisterà e riuscirà a convincerlo. L'altro nome è quello di Ranieri. Poi Buffon che è stato in Nazionale da poco. Malagò sceglierà prima questa figura e poi sceglierà il CT", ha spiegato il giornalista durante la trasmissione Calciomercato l'Originale.