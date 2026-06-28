L'Argentina di Lionel Scaloni mostra ancora una volta la sua forza e, battendo la Giordania per 3-1, chiude il Gruppo J dei Mondiali 2026 (quello che comprendeva anche Austria e Algeria) al primo posto a punteggio pieno.

Sorridono anche gli interisti e l'interista Lautaro Martinez che, a segno su calcio di rigore alla mezz'ora, trova il suo primo gol di questi Mondiali. La partita era stata sbloccata al 19' dalla rete di Lo Celso. Nella ripresa, dopo il momentaneo 2-1 della Giordania di Tamari, ecco il 19° gol in un Mondiale di Leo Messi, il settimo consecutivo in questa competizione: nemmeno a dirlo, è record. Nessuno come lui.