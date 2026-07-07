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fcinter1908 nazionali Mondiali, Svizzera-Colombia: l’interista Akanji titolare al centro della difesa

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Mondiali, Svizzera-Colombia: l’interista Akanji titolare al centro della difesa

Mondiali, Svizzera-Colombia: l’interista Akanji titolare al centro della difesa - immagine 1
Svizzera-Colombia alle ore 22 chiude il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026: parte dal 1' l'interista Manuel Akanji
Alessandro Cosattini Redattore 

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Mondiali, Svizzera-Colombia: l’interista Akanji titolare al centro della difesa- immagine 2
Getty Images

Svizzera-Colombia alle ore 22 chiude il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Parte ovviamente dal 1' Manuel Akanji: il giocatore dell'Inter sarà al centro della difesa di Murat Yakin. Il centrale nerazzurro aveva già giocato dal primo minuto in tutte le altre partite disputate sin qui dalla Svizzera.

Mondiali, Svizzera-Colombia: l’interista Akanji titolare al centro della difesa- immagine 3
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Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Jashari, Rieder; Embolo. Allenatore: Murat Yacin.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Lerma, James Rodriguez, Arias, Suarez, Diaz. Allenatore: Nestor Lorenzo

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