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fcinter1908 nazionali Mondiali – Argentina agli ottavi, ma che spavento: Capo Verde K.O 3-2 ai supplementari

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Mondiali – Argentina agli ottavi, ma che spavento: Capo Verde K.O 3-2 ai supplementari

Mondiali – Argentina agli ottavi, ma che spavento: Capo Verde K.O 3-2 ai supplementari - immagine 1
L'Albiceleste soffre ma passa dopo i 120 minuti contro un Capo Verde encomiabile: Messi in gol, decisive le parate del Dibu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Argentina di Lautaro Martinez vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in corso in Canada, Messico e Stati Uniti, grazie al successo contro Capo Verde conquistato al termine dei tempi supplementari.

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Una gara pirotecnica - quella disputata all'Hard Rock Stadium di Miami - in cui i campioni in carica soffrono fino alla fine e devono ringraziare il ‘Dibu’ Emiliano Martinez, con una parata decisiva al 115’ sul calcio di punizione di Cabral.

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A sbloccare il risultato è il gol del solito Lionel Messi, che si inventa un gol incredibile con il mancino e manda avanti i suoi. La rete sembra mettere in discesa la partita per l’Albiceleste, che in realtà poi continua a subire l’iniziativa di Capo Verde, che trova il pari con un diagonale di Deroy Duarte.

Al 90’ resiste il risultato di parità: si va ai supplementari. Lisandro Lopez riporta avanti l’Argentina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Capo Verde non si arrende e trova il 2-2 con un gran destro di Sidny Lopes Cabral.

Lautaro Martinez Messi argentina

Vozinha, il portiere degli africani, salva ancora su Messi, ma non può nulla al 112’ sul colpo di testa di Cristian Romero, che firma il 3-2 e la rete decisiva, prima del doppio intervento di Emiliano Martinez su Lopes Cabral e su Gilson Benchimol.

L’Argentina affronterà il prossimo 7 luglio l’Egitto di Momo Salah negli ottavi di finale.

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