A sbloccare il risultato è il gol del solito Lionel Messi, che si inventa un gol incredibile con il mancino e manda avanti i suoi. La rete sembra mettere in discesa la partita per l’Albiceleste, che in realtà poi continua a subire l’iniziativa di Capo Verde, che trova il pari con un diagonale di Deroy Duarte.
Al 90’ resiste il risultato di parità: si va ai supplementari. Lisandro Lopez riporta avanti l’Argentina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Capo Verde non si arrende e trova il 2-2 con un gran destro di Sidny Lopes Cabral.
Vozinha, il portiere degli africani, salva ancora su Messi, ma non può nulla al 112’ sul colpo di testa di Cristian Romero, che firma il 3-2 e la rete decisiva, prima del doppio intervento di Emiliano Martinez su Lopes Cabral e su Gilson Benchimol.
L’Argentina affronterà il prossimo 7 luglio l’Egitto di Momo Salah negli ottavi di finale.
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