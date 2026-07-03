Tocca ancora a Lautaro Martinez. Quando sarà mezzanotte in Italia, l'Argentina di Scaloni affronterà Capo Verde nella partita valida per i sedicesimi e che dà accesso agli ottavi di finale dove la vincente di questa gara troverà l'Egitto di Salahche ha eliminato l'Australia ai rigori. E accanto a Messi, il ct schiererà ancora il capitano dell'Inter come successo nella fase a gironi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali UFFICIALE / Argentina-Capo Verde: c’è ancora Lautaro da titolare accanto a Messi
nazionali
UFFICIALE / Argentina-Capo Verde: c’è ancora Lautaro da titolare accanto a Messi
Scaloni sceglie di partire anche ai sedicesimi con l'attaccante dell'Inter accanto al numero 10
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Queste le formazioni ufficiali della gara che è un assoluto inedito per il Mondiale e che si giocherà al Miami Gardens. La partita sarà trasmessa su Rai 1 (in chiaro) e su Dazn (in streaming e su app).
ARGENTINA: (4-4-2)E. Martinez; Molina, Romero, Lis. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro. Allenatore: Scaloni.
CAPO VERDE - (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney, L. Cabral; K. Pina; Ryan, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa. Allenatore: Bubista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA