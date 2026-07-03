Tocca ancora a Lautaro Martinez . Quando sarà mezzanotte in Italia, l'Argentina di Scaloni affronterà Capo Verde nella partita valida per i sedicesimi e che dà accesso agli ottavi di finale dove la vincente di questa gara troverà l 'Egitto di Salah che ha eliminato l'Australia ai rigori. E accanto a Messi, il ct schiererà ancora il capitano dell'Inter come successo nella fase a gironi.

Queste le formazioni ufficiali della gara che è un assoluto inedito per il Mondiale e che si giocherà al Miami Gardens. La partita sarà trasmessa su Rai 1 (in chiaro) e su Dazn (in streaming e su app).