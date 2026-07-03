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fcinter1908 nazionali Mondiali – Australia ko ai rigori, Egitto agli ottavi: ora la vincente tra Argentina-Capo Verde

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Mondiali – Australia ko ai rigori, Egitto agli ottavi: ora la vincente tra Argentina-Capo Verde

Mondiali – Australia ko ai rigori, Egitto agli ottavi: ora la vincente tra Argentina-Capo Verde - immagine 1
A Dallas, gli egiziani hanno battuto l'Australia ai rigori
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Egitto batte l'Australia 5-3 dopo i rigori (1-1 al 120') e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà la vincente di Argentina-Capo Verde.

Mondiali – Australia ko ai rigori, Egitto agli ottavi: ora la vincente tra Argentina-Capo Verde - immagine 1
Getty Images

A Dallas, gli egiziani vanno in vantaggio con Ashour al 13' del primo tempo, nella ripresa l'1-1 è frutto di un autogol di Hany, al 10'. Dal dischetto, nessun errore da parte dei Faraoni su quattro tiri mentre gli australiano ne realizzano solo due su quattro.

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