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fcinter1908 nazionali Akanji: “Missione compiuta, ottavi raggiunti. Ma non abbiamo ancora finito”

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Akanji: “Missione compiuta, ottavi raggiunti. Ma non abbiamo ancora finito”

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Il difensore dell'Inter è raggiante dopo la vittoria per 2-0 contro l'Algeria che è valsa il passaggio del turno al Mondiale
Fabio Alampi Redattore 

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Prosegue il Mondiale della Svizzera: la Nazionale elvetica ha battuto 2-0 l'Algeria nei sedicesimi di finale, garantendosi così il pass per il turno successivo, dove affronterà la vincente di Colombia-Ghana.

Akanji: “Missione compiuta, ottavi raggiunti. Ma non abbiamo ancora finito”- immagine 2
Getty Images

Grande soddisfazione per Manuel Akanji. Il difensore dell'Inter ha commentato con un post pubblicato su Instagram: "Missione compiuta. Ottavi di finale assicurati. Ma non è ancora finita".

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