Il programma dei sedicesimi di finale del Mondiale in corso in Messico, Canada e Stati Uniti prevede alle 23 la sfida tra la Francia e la Svezia.
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fcinter1908 nazionali Thuram non gioca Francia-Svezia: perché non è titolare e non è in panchina
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Thuram non gioca Francia-Svezia: perché non è titolare e non è in panchina
L'attaccante dell'Inter non prenderà parte alla sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali tra i Blues e gli scandinavi
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Una sfida che non vedrà tra i protagonisti un calciatore dell’Inter, ovvero Marcus Thuram, nella rosa a disposizione del commissario tecnico dei Blues Didier Deschamps.
L’attaccante nerazzurro, infatti, è ai box a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare l’ultima partita della fase a gironi contro la Norvegia.
Nonostante il lavoro degli ultimi giorni, Thuram non è riuscito a lavorare con il resto della squadra e si è allenato individualmente in cyclette. Per questo motivo non scenderà in campo nei sedicesimi di finale, nel match contro gli scandinavi.
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