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fcinter1908 nazionali Mondiali, è la Spagna la prima finalista: 2-0 alla Francia. Solo panchina per Thuram

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Mondiali, è la Spagna la prima finalista: 2-0 alla Francia. Solo panchina per Thuram

Mondiali, è la Spagna la prima finalista: 2-0 alla Francia. Solo panchina per Thuram - immagine 1
E' la Spagna di Luis De La Fuente la prima finalista del Mondiale negli Stati Uniti: la Roja elimina infatti la Francia di Didier Deschamps
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' la Spagna di Luis De La Fuente la prima finalista del Mondiale negli Stati Uniti: la Roja elimina infatti la Francia di Didier Deschamps grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Gli spagnoli attendono la vincitrice di domani sera tra Argentina e Inghilterra. Termina intanto il Mondiale di Marcus Thuram, rimasto tutto il tempo in panchina stasera.

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