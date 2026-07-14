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fcinter1908 nazionali Mondiali, è la Spagna la prima finalista: 2-0 alla Francia. Solo panchina per Thuram
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Mondiali, è la Spagna la prima finalista: 2-0 alla Francia. Solo panchina per Thuram
E' la Spagna di Luis De La Fuente la prima finalista del Mondiale negli Stati Uniti: la Roja elimina infatti la Francia di Didier Deschamps
E' la Spagna di Luis De La Fuente la prima finalista del Mondiale negli Stati Uniti: la Roja elimina infatti la Francia di Didier Deschamps grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Gli spagnoli attendono la vincitrice di domani sera tra Argentina e Inghilterra. Termina intanto il Mondiale di Marcus Thuram, rimasto tutto il tempo in panchina stasera.
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