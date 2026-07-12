FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi”

nazionali

Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi”

Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi” - immagine 1
L'attaccante dell'AM è stato il migliore in campo nella gara contro la Svizzera e ha confermato che la Nazionale argentina vuole regalare al 10 la Coppa del Mondo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Faremo tutto il possibile affinché Messi vinca di nuovo la Coppa del Mondo". Una promessa che spiega tutto il mondo attorno all'Argentina in questo momento. Lionel è alla sua ultima Coppa del Mondo e i suoi compagni vogliono regalargli il secondo Mondiale consecutivo, dopo quello vinto in Qatar nel 2022. 

Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi”- immagine 2
La foto postata da Javier sul suo profilo Instagram

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha segnato con un tiro bellissimo la rete del 2-1 nei supplementari (prima che Lautarosegnasse il tre a uno definitivo), è stato premiato come MVP della partita. E il premio glielo ha consegnato direttamente Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.

«Per Messi ogni partita è una battaglia. La prima cosa che ho fatto dopo aver segnato è stata correre ad abbracciarlo», ha detto commosso il calciatore argentino. 

(Fonte: DAZN.es)

Leggi anche
Mondiale, l’Inter celebra la semifinale raggiunta da Lautaro: “Nato per queste notti”
TS – Italia, se Maldini avesse detto no, Ranieri o Bergomi. Nuove piste per il ct

© RIPRODUZIONE RISERVATA