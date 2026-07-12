"Faremo tutto il possibile affinché Messi vinca di nuovo la Coppa del Mondo". Una promessa che spiega tutto il mondo attorno all'Argentina in questo momento. Lionel è alla sua ultima Coppa del Mondo e i suoi compagni vogliono regalargli il secondo Mondiale consecutivo, dopo quello vinto in Qatar nel 2022.
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fcinter1908 nazionali Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi”
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Zanetti premia Alvarez MVP: “Faremo tutto il possibile per far vincere il Mondiale a Messi”
L'attaccante dell'AM è stato il migliore in campo nella gara contro la Svizzera e ha confermato che la Nazionale argentina vuole regalare al 10 la Coppa del Mondo
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L'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha segnato con un tiro bellissimo la rete del 2-1 nei supplementari (prima che Lautarosegnasse il tre a uno definitivo), è stato premiato come MVP della partita. E il premio glielo ha consegnato direttamente Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.
«Per Messi ogni partita è una battaglia. La prima cosa che ho fatto dopo aver segnato è stata correre ad abbracciarlo», ha detto commosso il calciatore argentino.
(Fonte: DAZN.es)
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