L'attaccante dell'AM è stato il migliore in campo nella gara contro la Svizzera e ha confermato che la Nazionale argentina vuole regalare al 10 la Coppa del Mondo

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 16:46)

"Faremo tutto il possibile affinché Messi vinca di nuovo la Coppa del Mondo". Una promessa che spiega tutto il mondo attorno all'Argentina in questo momento. Lionel è alla sua ultima Coppa del Mondo e i suoi compagni vogliono regalargli il secondo Mondiale consecutivo, dopo quello vinto in Qatar nel 2022.

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L'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha segnato con un tiro bellissimo la rete del 2-1 nei supplementari (prima che Lautarosegnasse il tre a uno definitivo), è stato premiato come MVP della partita. E il premio glielo ha consegnato direttamente Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.

«Per Messi ogni partita è una battaglia. La prima cosa che ho fatto dopo aver segnato è stata correre ad abbracciarlo», ha detto commosso il calciatore argentino.

(Fonte: DAZN.es)