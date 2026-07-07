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fcinter1908 nazionali Mondiali, che flop USA: poker del Belgio con un super De Ketelaere, finisce 4-1
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Mondiali, che flop USA: poker del Belgio con un super De Ketelaere, finisce 4-1
Il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti la partita giocata nel Seattle Stadium: ecco i marcatori del match
Il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti la partita giocata nel Seattle Stadium.
Al 9' e al 30'doppietta del belga De Ketelaere, al 57' il suo compagno di squadra Hans Vanaken e al 93' Romelu Lukaku. Per gli americani al 31' va in rete Malik Tillman. Il Belgio passa così ai quarti di finale.
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