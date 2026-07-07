Dopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale per mano della Norvegia di Haaland, sui media brasiliani sono circolate delle parole assegnate a Ronaldo , il Fenomeno. L'ex nerazzurro avrebbe criticato aspramente Ancelotti .

«Questa eliminazione parte dalle decisioni prese in panchina. Carlo Ancelotti è uno dei migliori allenatori della storia del calcio, ma oggi ha commesso molti errori», la frase attribuita all'ex giocatore dell'Inter. E le sue parole avevano dato vita ad una serie di polemiche fino a che Ronie non ha deciso di smentire con un post sui social.