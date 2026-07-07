Dopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale per mano della Norvegia di Haaland, sui media brasiliani sono circolate delle parole assegnate a Ronaldo, il Fenomeno. L'ex nerazzurro avrebbe criticato aspramente Ancelotti.
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fcinter1908 nazionali Ronaldo contro Ancelotti? In Brasile scoppia il caso. Poi arriva la smentita: “Fake news
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Ronaldo contro Ancelotti? In Brasile scoppia il caso. Poi arriva la smentita: “Fake news
Un giallo che arriva dal Brasile: il Fenomeno non ha rilasciato interviste ma gli assegnano frasi contro Ancelotti, costretto a smentire
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«Questa eliminazione parte dalle decisioni prese in panchina. Carlo Ancelotti è uno dei migliori allenatori della storia del calcio, ma oggi ha commesso molti errori», la frase attribuita all'ex giocatore dell'Inter. E le sue parole avevano dato vita ad una serie di polemiche fino a che Ronie non ha deciso di smentire con un post sui social.
Su X ha pubblicato una specie di nota che vale come smentita: «Ciao a tutti! Solo per chiarire che non ho concesso nessuna intervista né ho parlato con nessun mezzo di comunicazione dopo la partita del Brasile. Qualsiasi dichiarazione che stia circolando sulla stampa non è altro che fake news».
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