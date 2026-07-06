La Spagna ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo in exremis ai Mondiali. La Nazionale del ct De La Fuente ha vinto uno a zero con un gol di Merino che ha segnato al 91esimo quando la partita stava per avviarsi verso i supplementari.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo
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Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo
Alla fine di una gara combattuta le Furie Rosse trovano il gol con il subentrato Merino e vanno ai quarti
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Tante le occasioni per entrambi le Nazionali, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci sono state meno emozioni ma i due giocatori che erano entrati dalla panchina, Ferran, che ha fornito l'assist, e Merino hanno confezionato la rete che ha deluso tantissimo CR7 (all'ultimo Mondiale) e che vale la vittoria e il passaggio del turno: la Spagna vola ai quarti dove affronterà la vincente della sfida, caratterizzata dalle polemiche per il rosso sospeso di Balogun, tra Belgio e States.
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