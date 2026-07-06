FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo

nazionali

Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo

Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo - immagine 1
Alla fine di una gara combattuta le Furie Rosse trovano il gol con il subentrato Merino e vanno ai quarti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Spagna ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo in exremis ai Mondiali. La Nazionale del ct De La Fuente ha vinto uno a zero con un gol di Merino che ha segnato al 91esimo quando la partita stava per avviarsi verso i supplementari.

Mondiali, la Spagna trova il gol al 91 esimo: eliminato il Portogallo di Ronaldo- immagine 2
Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tante le occasioni per entrambi le Nazionali, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci sono state meno emozioni ma i due giocatori che erano entrati dalla panchina, Ferran, che ha fornito l'assist, e Merino hanno confezionato la rete che ha deluso tantissimo CR7 (all'ultimo Mondiale) e che vale la vittoria e il passaggio del turno: la Spagna vola ai quarti dove affronterà la vincente della sfida, caratterizzata dalle polemiche per il rosso sospeso di Balogun, tra Belgio e States.

Leggi anche
Il vice di Deschamps: “Thuram sta meglio e si è allenato. Ha fatto…”
Francia, ricorso per il giallo a Olise dopo la ‘simulazione’ di Galarza

© RIPRODUZIONE RISERVATA