La Spagna ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo in exremis ai Mondiali. La Nazionale del ct De La Fuente ha vinto uno a zero con un gol di Merino che ha segnato al 91esimo quando la partita stava per avviarsi verso i supplementari.

Tante le occasioni per entrambi le Nazionali, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci sono state meno emozioni ma i due giocatori che erano entrati dalla panchina, Ferran, che ha fornito l'assist, e Merino hanno confezionato la rete che ha deluso tantissimo CR7 (all'ultimo Mondiale) e che vale la vittoria e il passaggio del turno: la Spagna vola ai quarti dove affronterà la vincente della sfida, caratterizzata dalle polemiche per il rosso sospeso di Balogun, tra Belgio e States.