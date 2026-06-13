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fcinter1908 nazionali Mondiali, poker degli USA contro il Paraguay: doppietta per Balogun, risultato e marcatori
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Mondiali, poker degli USA contro il Paraguay: doppietta per Balogun, risultato e marcatori
Gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai Mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles
Gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai Mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles.
Tre nel primo tempo i gol statunitensi: Damián Bobadilla e doppietta di Folarin Balogun. Di Mauricio nel secondo tempo il gol della bandiera paraguayana. Sullo scadere, il sigillo di Giovanni Reyna.
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